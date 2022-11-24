24 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Родительская палата раскритиковала единое пособие на детей в бедных семьях

Родительская палата направила в Администрацию президента России обращение по поводу единого пособия на детей и беременным в семьях, где среднедушевой доход в семье на человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Закон об этом президент подписал на днях.
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В обращении говорится, что идея заменить множество дублирующих пособий одним рациональна, но ее воплощение вызывает недоумение.

"Федеральные СМИ и прочие любители пиара преподносят этот исключительно технический шаг, суть которого сводится к незначительному изменению механизма оказания помощи самым нищим слоям населения, как небывалый прорыв в демографической политике. Новое пособие якобы смогут получать все без исключения семьи, которые в нем нуждаются", - отмечается в документе.

Родительская палата обращает внимание на то, что многие из тех нуждающихся, которые сегодня получают хотя бы небольшую поддержку, в новых условиях будут ее лишены, если их среднедушевой доход выше прожиточного минимума.

"А тем, кто все-таки с рождением детей опустится ниже порога крайнего нищенства, государство протянет руку помощи и "подтянет" семью к самому порогу бедности, но ни в коем случае не выше", - уверены в организации.

Эта мера если и будет иметь какой-то демографический эффект, то только отрицательный. Это тем более странно, что недавно был подписан указ о защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, где говорится о сбережении и приумножении народа России. Однако на деле государство отказывает в материальной поддержке тем, кто это делает. Так, много лет игнорируются предложения родительского сообщества и экспертов в области демографии о необходимости принятия на федеральном уровне закона, определяющего единый статус многодетной семьи, гарантирующий право на безусловное получение государственной поддержки до исполнения младшему ребенку 18 лет либо 23 лет в случае обучения. Без этого все разговоры о стимулировании рождаемости и поддержке многодетных семей являются пустословием, считает Родительская палата. Поэтому Россия вымирает "ударными темпами".

На страницах "Госуслуги: для родителей" в соцсетях, где вышла публикация по оформлению единого пособия на детей и беременных женщин, много отрицательных комментариев. Люди недовольны тем, что минимальное превышение прожиточного минимума на одного члена семьи уже лишает семью выплат.

"Обидно, что пашешь как лошадь, а от нашего государства в поддержку работающим пособий нет", - пишет Мария Чабуркина.

"Причем работать должны оба супруга, это одно из условий выплаты. Там исключения только для матерей-одиночек и многодетных", - замечает Лидия Щукина.

Теги: единое пособие, выплаты, бедность, малоимущие, пособие, родительская палата



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