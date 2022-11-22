"Единое пособие для малоимущих семей с детьми не имеет отношения к демографии"

С 1 января в России появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка для малоимущих семей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Ежемесячная выплата полагается на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста и беременным женщинам. Но право на пособие получат только нуждающиеся в социальной поддержке граждане России при условии, что они постоянно проживают в стране. Для этого размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе. При определении величины пособия учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе, то есть от 7 до 14 тысяч рублей. Пособие охватит около 10 млн получателей.

Если дети в семье родились до конца 2022 года, то родители смогут выбрать, продолжать получать пособия по действующим правилам до истечения сроков, на которые их назначили, либо перейти на выплаты по новым нормам. Те, кто родятся после 1 января 2023 год, переводятся на новое пособие автоматически. Закон направлен на снижение уровня бедности семей с детьми, хотя упоминается и о его положительном влиянии на рождаемость.

Накануне.RU неоднократно писало, что меры соцподдержки не являются демографическими и не оказывают на демографию никакого влияния, будучи "социалкой для бедных". Такое же мнение высказал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев. Он считает повышенное внимание к теме детских пособий ошибкой. Смысл единого пособия - сократить расходы бюджета, а не стимулировать рождаемость.

"Пресловутый "принцип нуждаемости" - это шаг в сторону от демографической политики к антидемографической. Существует серьезная разница между господдержкой семей (молодых семей и семей с детьми) и госпомощью социально незащищенным гражданам. По сути "нуждаемость" просто уничтожает первое, оставляя только второе. Первое к демографии имеет отношение. Второе - вообще никакого", - написал эксперт.