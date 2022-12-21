В Москве нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку ковидного периода

В Москве нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку в период пандемии коронавируса в начале этого года. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин.

"В начале года у нас в связи с "омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40-45 тысяч человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч", - цитирует Собянина ТАСС.

Кроме того, по его словам, зафиксированы рекордные объемы госпитализации детей.

Напомним, в России зафиксирован первый в этом сезоне случай смерти от гриппа. Это произошло в Пензенской области.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет необходимости. При этом она признавала, что ситуация напряженная, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжит расти. Кроме того, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться.