Первый случай смерти от гриппа в России: пациент не был привит

В России зафиксирован первый в этом сезоне случай смерти от гриппа. Это произошло в Пензенской области.

"Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям", - цитирует издание PenzaInform.Ru замминистра здравоохранения региона Марину Воробьеву.

Она обратила внимание на то, что к врачу точно надо обратиться при появлении симптомов – для определения заболевания: ОРВИ, грипп или ковид, поскольку они лечатся по-разному.

За сутки в России зафиксирован 6341 случай заражения коронавирусом. Умерли 50 человек. В Москве выявлено 1110 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге — 1217.