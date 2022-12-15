Роспотребнадзор не будет вводить ограничений на федеральном уровне из-за гриппа

Вводить какие-либо ограничения из-за гриппа на федеральном уровне в России нет необходимости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, у регионов достаточно полномочий. По мере необходимости ограничения вводятся в разных субъектах РФ по-разному, пояснила руководитель ведомства.

Попова добавила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжит расти, Москва сейчас преодолевает пик заболеваемости. Об этом сообщает ТАСС.

14 декабря эпидобстановка в стране обсуждалась на совещании у президента. Попова сообщила, что ситуация напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться. Владимир Путин, в свою очередь, обеспокоился тем, что ОРВИ и грипп "растет чуть ли не 30-35% в неделю".