21 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин заставляет компании из недружественных стран продавать российский бизнес с большим дисконтом

Стали известны условия, на которых Минфин России разрешает компаниям из недружественных стран продавать свой российский бизнес резидентам.

Приняты четыре критерия, без соблюдения которых сделка не может быть одобрена, пишет РБК. Во-первых, должна иметься независимая оценка стоимости активов. Во-вторых, продавец должен предоставить рассрочку для покупателя до двух лет или заплатить добровольный взнос в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки. В-третьих, продавать актив надо с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. И, наконец, для новых собственников должны быть установлены ключевые показатели эффективности (KPI).

Прежде не было известно о каком-либо перечне формализованных критериев одобрения сделок с недружественными иностранцами.

В октябре ЦСР оценивал, что в среднем российские подразделения иностранных компаний продаются с дисконтом около 70%.

Теги: минфин, недружественные страны, бизнес, продажа, дисконт



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