В Чувашии рядом с населенными пунктами горит газопровод

Взрыв произошел на газопроводе между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии, пишет Mash.

По предварительным данным, произошла утечка газа. На место выехали сотрудники МЧС, сообщает телеграм-канал.

По словам местных жителей, утечка была на магистральной линии, проходящей между населенными пунктами. Утверждается, что температура в районе пожара настолько высокая, что люди не могут подойти к домам. О пострадавших не сообщается.

Несколько дней назад на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) произошли взрыв и пожар. Пострадали четыре работника, один из них доставлен в медицинское учреждение. Два человека погибли.