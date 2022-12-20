Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

Три человека погибли, один ранен при взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сельского поселения.

По данным Mash, все они — газовики, ремонтировавшие трубу.

ЧП случилось примерно в 50 км южнее Чебоксар, возле деревни Ямбахтино. В МЧС сообщили, что на подземном газопроводе произошла утечка с последующим возгоранием. На данный момент факельное горение газа на месте аварии ликвидировано.