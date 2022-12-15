15 Декабря 2022
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Происшествия Иркутская область
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области в пожаре на нефтехимическом предприятии погибли два человека

Нефтезавод в Ангарске, где произошел пожар, продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товара идет по плану.

На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) утром произошли взрыв и пожар. Площадь пожара составила 2,5 тыс. "квадратов". Позднее спасатели сообщили, что открытое горение ликвидировано. Информацию о ликвидации возгорания на технологической установке АНХК подтвердили в компании. Также на предприятии сообщили, что в результате пожара пострадали четыре работника, один из них доставлен в медицинское учреждение. Два человека погибли.

"АНХК продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме. Отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом", - сообщил РИА Новости представитель "Ангарской нефтехимической компании".

Семьям погибших предприятие окажет всю необходимую помощь. На заводе создана комиссия по выяснению причин случившегося.

Пожар, Ангарская нефтехимическая компания(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Теги: Ангарская нефтехимическая компания, пожар, возгорание



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