Утечка газа в Чувашии произошла на газопроводе, по которому топливо поставляют в Европу через Украину

Утечка газа в Чувашии произошла на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород.

До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией, сообщила пресс-служба главы Чувашии.

По данным ГКЧС региона, один человек пострадал в результате ЧП.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород — это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов, отмечает РБК. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС "Суджа" в Курской области.