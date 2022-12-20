20 Декабря 2022
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Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Утечка газа в Чувашии произошла на газопроводе, по которому топливо поставляют в Европу через Украину

Утечка газа в Чувашии произошла на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород.

До возгорания там велись работы эксплуатирующей организацией, сообщила пресс-служба главы Чувашии.

По данным ГКЧС региона, один человек пострадал в результате ЧП.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород — это экспортный российский газопровод, построенный в начале 1980-х годов, отмечает РБК. По нему газ транспортируется из Западной Сибири в Европу. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС "Суджа" в Курской области.

Теги: утечка газа, чувашия, газопровод



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Ранее 20.12.2022 14:29 Мск В Чувашии рядом с населенными пунктами горит газопровод


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