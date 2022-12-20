20 Декабря 2022
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Фото: соцсети

Названы самые пьющие регионы России

Самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года стали Чукотка, Сахалин и Курганская область, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, представляя рейтинг трезвости субъектов РФ.
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Меньше всего алкоголь употребляют на Северном Кавказе – в регионах, где традиционной религией большинства является ислам, запрещающий такие напитки: Чечня, Дагестан и Ингушетия.

В этом году президент России Владимир Путин неоднократно затрагивал тему "алкоголизации населения" на встречах с губернаторами, чего раньше замечено не было. Например, в августе на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым глава государства призвал отказаться от "лакирования" реальной обстановки и "не запихивать под ковер алкоголизацию населения".

Теги: алкоголь, россия, регионы



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