Роспотребнадзор запретил россиянам пить кротовуху

Роспотребнадзор отреагировал на видео про изготовление необычной настойки, завирусившееся в соцсетях рунета. Мужчина из ролика готовит кротовуху – настойку на тушке мертвого крота. В Роспотребнадзоре напиток назвали "зловещей кротовухой".

В Telegram-канале ведомства рассказывается, что кроты очень часто заражаются глистами, поскольку едят насекомых. В некоторых местностях 70-80% поголовья кротов может быть с глистами.

"В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды. Иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви", - описывают кротов санитарные врачи.

Также на кротах могут быть блохи (на одном зверьке до 15 блох) и клещи (до 20-25 клещей). Из-за укусов этих паразитов кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например, туляремии, которая передается человеку.

"Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации", - предупредили в Роспотребнадзоре.