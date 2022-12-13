13 Декабря 2022
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Фото: соцсети

Роспотребнадзор запретил россиянам пить кротовуху

Роспотребнадзор отреагировал на видео про изготовление необычной настойки, завирусившееся в соцсетях рунета. Мужчина из ролика готовит кротовуху – настойку на тушке мертвого крота. В Роспотребнадзоре напиток назвали "зловещей кротовухой".

В Telegram-канале ведомства рассказывается, что кроты очень часто заражаются глистами, поскольку едят насекомых. В некоторых местностях 70-80% поголовья кротов может быть с глистами.

"В мышцах кротов встречаются круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды. Иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви", - описывают кротов санитарные врачи.

Также на кротах могут быть блохи (на одном зверьке до 15 блох) и клещи (до 20-25 клещей). Из-за укусов этих паразитов кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например, туляремии, которая передается человеку.

"Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации", - предупредили в Роспотребнадзоре.

Настойка кротовуха.(2022)|Фото: соцсети

Теги: роспотребнадзор, россияне, кротовуха, настойка, самогон



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