"В стране в целом-то решается проблема": Путин указал очередному губернатору на проблемы с алкоголизмом

Президент России Владимир Путин указал очередному губернатору на проблему алкоголизма. На этот раз проблему призвали решать главу Магаданской области Сергея Носова.

"Один момент меня всё-таки настораживает, и я просил бы Вас на это обратить внимание. Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры", - сказал Путин губернатору во время видеовстречи.

Путин предложил строить побольше спортивных и культурных объектов, "чтобы людям было чем заниматься".

"Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты", - добавил Путин.

Глава государства считает, что "это решаемая проблема": "В стране в целом-то решается – у вас это тоже наверняка можно и нужно решать".

В последние месяцы Путин все чаще пеняет губернаторам на уровень "алкоголизации". Например, в августе на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым глава государства призвал отказаться от "лакирования" реальной обстановки и "не запихивать под ковер алкоголизацию населения".