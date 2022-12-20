В Югре "северные надбавки" будут выплачивать с первого рабочего дня

Приезжие специалисты, работающие по востребованным в Югре специальностям, смогут получать северные надбавки уже с первого рабочего дня, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в думу автономного округа.

"Лицам, работающим в государственных органах и государственных учреждениях автономного округа по наиболее востребованным профессиям (специальностям) процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы независимо от трудового стажа. Перечень профессий (специальностей), наиболее востребованных в автономном округе, утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", - говорится в проекте постановления.

Сейчас для получения северных надбавок необходимо проработать на территории автономного округа в течение трех - пяти лет. Предполагается, что таким образом будут решены проблемы кадрового дефицита, в частности в сфере образования, здравоохранения.

"Проблемы кадрового обеспечения особенно остро ощущаются в сферах образования, здравоохранения, иных сферах. Одной из причин сложившегося дефицита кадров является невысокая заработная плата привлекаемых из других субъектов Российской Федерации специалистов в связи с отсутствием у них процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в пояснительной записке.

Всего в список востребованных специальностей входит больше 140 профессий.

Рассмотреть инициативу планируется на заседании окружной думы, 21 декабря.