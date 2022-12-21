В думе Югры законопроект о северных надбавках приняли сразу в двух чтениях

В думе Югры законопроект о северных надбавках приняли сразу в двух чтениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты проголосовали единогласно. Предположительно, проект позволит решить проблемы кадрового дефицита - молодые специалисты начнут получать надбавки сразу, с первого дня работы.

Сейчас для получения северных надбавок необходимо проработать на территории автономного округа в течение трех - пяти лет.

"Проблемы кадрового обеспечения особенно остро ощущаются в сферах образования, здравоохранения, иных сферах. Одной из причин сложившегося дефицита кадров является невысокая заработная плата привлекаемых из других субъектов Российской Федерации специалистов в связи с отсутствием у них процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в пояснительной записке.

Всего в список востребованных специальностей входит больше 140 профессий, в частности, это профессии сферы образования, здравоохранения.