19 Декабря 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ снова обстреливают Белгородскую область: без света остаются около 14 тысяч жителей

В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Без света остаются порядка 14 тысяч жителей, написал он в своем телеграм-канале. Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания.

18 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела пострадали 10 человек, один погиб. Кроме того, после ночного обстрела Краснояружского района было ранено два человека.

Теги: белгородская область, обстрел, всу



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