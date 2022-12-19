СМИ: в России могут легализовать деятельность майнеров

Госдума может принять в первом чтении на этой неделе проект закона о регулировании майнинга, который предполагает его легализацию, декларацию дохода от него и уплату налогов.

Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документом предполагается введение в правовое поле России механизма, который будет регулировать деятельность по майнингу криптовалюты и ее продажу.

"Крупные майнеры, которые посвятили этому свою жизнь, сейчас обращаются к нам с просьбой ввести их деятельность в правовое пространство, чтобы они нормально работали, платили налоги и не испытывали страха перед проверяющими их структурами, в том числе силовыми. Поэтому очевидно, что закон очень нужен", — заявил Аксаков.

Зампред комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов добавил, что документ, который вносит поправки в закон о ЦФА, не принимался в силу долгих согласований с Банком России.

В Банке России заявили о концептуальной поддержке инициативы. По словам экспертов, быстро урегулировать сферу, которая долгое время находилась в серой зоне, не получится. Однако обеление криптоотрасли позволит не только пополнить бюджет, но и создать дополнительные рабочие места, сообщают "Известия".

Напомним, индустрия блокчейна и криптовалют выступила с резкой критикой нового проекта закона о майнинге – уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Центробанка РФ.