29 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В 2023 году могу разрешить расплачиваться за параллельный импорт криптовалютой

Проект закона о трансграничных платежах в криптовалютах может начать работать в России со II квартала 2023 года.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, это позволит компаниям расплачиваться с помощью цифровых валют, например, за параллельный импорт.

"Я рассчитываю, что в январе-феврале мы этот законопроект примем, и со II квартала 2023 года он уже начнет работать. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме, по нему разгорелись дискуссии. Основная критика заключается в том, что есть риск таким образом открыть канал неконтролируемого легального вывода капитала из России", — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что участники обсуждения предлагают прописать дополнительные нормы, чтобы снять такую опасность. Эти поправки вполне можно внести ко второму чтению.

Аксаков подчеркнул, что есть риски, что, как только сделки с криптой будут легализованы, их проведение попытаются ограничить западными санкциями. Однако цифровой рынок устроен таким образом, что серьезно влиять на такие трансакции невозможно, сообщают "Известия".

Напомним, Госдума может принять в первом чтении на этой неделе проект закона о регулировании майнинга, который предполагает его легализацию, декларацию дохода от него и уплату налогов.

Теги: криптовалюта, импорт, Госдума, законопроект



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