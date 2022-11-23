В Госдуме начали подготовку регулирования для создания российской криптобиржи

Депутаты Госдумы начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи.

В середине ноября парламентарии обсудили с участниками рынка требующиеся для этого изменения в закон "О цифровых финансовых активах". Как ожидается, сначала будет подготовлен документ с учетом позиции рынка, а затем его представят для обсуждения в кабмин РФ и Центробанк России.

Старт подготовки проекта поправок, которые позволили бы создать в российской юрисдикции криптобиржу, подтвердил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов. "Бессмысленно говорить, что криптовалюты не существует, но проблема в том, что она циркулирует в большом потоке вне государственного регулирования. Это миллиарды рублей недополученных бюджетных доходов в виде налогов", – заявил он.

По словам депутата, надо создать условия для легализации криптовалют и отрегулировать "правила игры", которые идут в государственной канве: не противоречат позиции ЦБ РФ и правительства. Как отметил парламентарий, сегодня депутаты обсуждают алгоритм действий и "железобетонные" доводы для регуляторов, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуму внесли проект закона, регулирующий процедуру майнинга криптовалют и ее последующей продажи.