В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалют

В Госдуму внесли проект закона, регулирующий процедуру майнинга криптовалют и ее последующей продажи.

Как говорится в пояснительной записке к документу, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будет устанавливать кабмин РФ по согласованию с Банком России. Контролировать их соблюдение будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

Согласно законопроекту, цифровая валюта, полученная в результате майнинга, "подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры", за исключением сделок в рамках экспериментального правового режима.

Также депутаты планируют ввести запрет на рекламу цифровых валют, делая исключение для майнинга цифровой валюты.

Парламентарии считают, что инициатива позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также уплачивать в бюджеты всех уровней соответствующие налоги, сообщает РБК.

Напомним, энергетики ожидают скачкообразный рост потребления электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири, который может создать риски для электросетей и, как следствие, возможные перебои энергоснабжения в зимний период. Основным фактором этого руководство "Системного оператора" ("СО ЕЭС") называет рекордное увеличение потребляемой мощности, которое обеспечивают майнинговые фермы, сконцентрированные преимущественно в Иркутске.