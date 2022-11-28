Криптосообщество раскритиковало новый законопроект о майнинге в России

Индустрия блокчейна и криптовалют выступила с резкой критикой нового проекта закона о майнинге – уже сформировавшаяся отрасль не нуждается в излишнем регулировании и участии Центробанка РФ.

Об этом следует из письма Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ), которое она направила в Госдуму в адрес главы комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову (фракция "Справедливая Россия – За правду"), члену комитета по информационной политике, технологиям и связи Антону Ткачеву ("Новые люди") и заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву ("Единая Россия").

Как заявил исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников, законодательство в таком виде "нанесет России непоправимый вред", сообщают "Ведомости".

Ранее депутаты Госдумы начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи. В середине ноября парламентарии обсудили с участниками рынка требующиеся для этого изменения в закон "О цифровых финансовых активах". Как ожидается, сначала будет подготовлен документ с учетом позиции рынка, а затем его представят для обсуждения в кабмин РФ и Центробанк России.