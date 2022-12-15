Выход в открытый космос уральских космонавтов снова отложили

Выход в открытый космос Сергея Прокопьева из Екатеринбурга и Дмитрия Петелина из Челябинска снова перенесли. В этот раз произошла разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22".

"У нас произошла разгерметизация внешнего контура СОТР (система обеспечения теплового режима) корабля. Пытаемся разобраться в ситуации, пытаемся снять дополнительную телеметрию и посмотреть, насколько все критично, ребята в курсе", - сообщил специалист во время трансляции NASA. При этом он ответил, что с герметизацией корабля все в порядке.

Напомним, что космонавты должны были выйти в открытый космос еще 25 ноября, однако "Роскосмос" прекратил подготовку из-за неполадок с насосом системы охлаждения одного из скафандров. Затем выход перенесли на 15 декабря.

Еще в октябре Прокопьеву передали командование на Международной космической станции, вручив символический ключ от станции. Предыдущим владельцем ключа была итальянский астронавт ESA Саманта Кристофоретти.