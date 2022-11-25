Российские космонавты не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром

"Роскосмос" прекратил подготовку к выходу в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина из-за неполадок с насосом системы охлаждения одного из скафандров.

Как сообщили в пресс-службе корпорации, причины случившегося анализируются.

В августе из-за проблем с аккумулятором в скафандре был завершен досрочно выход в открытый космос Олега Артемьева и Дениса Матвеева.

Напомним, в июле глава НПО "Звезда Сергей Поздняков пожаловался на истекающий гарантийный срок скафандров "Орлан-МКС", рассчитанных на 20 выходов в открытый космос. Он также заявил о волоките при разработке новых скафандров и заказов на них.