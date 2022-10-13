13 Октября 2022
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Фото: Госкорпорация &quot;Роскосмос&quot;

Екатеринбургскому космонавту Прокопьеву передали ключ командования на МКС

Космонавту из Екатеринбурга Сергею Прокопьеву передали командование на Международной космической станции, вручив символический ключ от станции. Как сообщается в соцсетях госкорпорации "Роскосмос", предыдущим владельцем ключа была итальянский астронавт ESA Саманта Кристофоретти. После торжественной церемонии космонавты несколько раз ударили в корабельный колокол.

Напомним, что корабль Crew Dragon с экипажем Crew-4 сегодня ночью покинул МКС и отправился на Землю. Астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также Саманта Кристофоретти должны приводниться в Атлантическом океане. Работу на станции продолжит экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной. А также астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн, Джоша Кассады и астронавта JAXA Коити Вакаты.

Прокопьев отметил, что команду ждет много внекорабельной работы, на которую уйдет около трети всего времени. Необходимо научиться печатать на 3D-принтере на борту. На борт в скором времени должны доставить многоцелевую, многозональную печь для создания различных сплавов металлов, которые весьма сложно получить на Земле в условиях гравитации.

Возвращение экипажа запланировано на 28 марта 2023 года.

Теги: Прокопьев, космонавт, МКС



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