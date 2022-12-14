Саакашвили в тюрьме объявил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку из-за того, что ему отказали в дистанционном участии в судебном заседании по его собственному делу. Поехать в суд он не может, поскольку слишком слаб. Ранее адвокат политика заявил, что в организме его подзащитного обнаружили мышьяк. Также врачи подозревают у Саакашвили деменцию, туберкулез и еще три десятка заболеваний.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве – присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста – голодовке. Разумеется, я осознаю все риски с учетом моего нынешнего состояния здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий подключения к судебному процессу хотя бы по видеосвязи. У всех насмешек и унижений есть предел", - заявил экс-президент.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года после восьми лет жизни за рубежом. Его арестовали: заочно политика ранее уже приговорили по нескольким делам, в том числе по делу об организации убийства.