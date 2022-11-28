В организме Саакашвили нашли мышьяк – адвокат экс-президента Грузии

Анализы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили показали наличие мышьяка в организме. Также специалисты выявили еще одно отравляющее вещество, но пока результаты этого исследования не готовы. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

Сейчас экс-президент находится в грузинской тюрьме. Ранее о его возможном отравлении говорил другой адвокат – Валерий Глебахиани. Но сам Саакашвили призвал не спекулировать теме его возможного отравления.

По словам Хачапуридзе, Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Ранее защитник заключенного сообщал, что врачи подозревают у экс-президента 34 разных заболевания, включая туберкулез и деменцию.

В сентябре сторонники Саакашвили сообщали, что за год заключения в тюрьме политик похудел на 30 килограммов. Они требовали перевести заключенного на лечение за границу, в иностранную клинику.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года после восьми лет жизни за рубежом. Его арестовали: заочно политика ранее уже приговорили по нескольким делам, в том числе по делу об организации убийства.