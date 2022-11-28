В организме Саакашвили нашли мышьяк – адвокат экс-президента Грузии

28 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В бывшем СССР
Фото: youtube.com

В организме Саакашвили нашли мышьяк – адвокат экс-президента Грузии

Анализы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили показали наличие мышьяка в организме. Также специалисты выявили еще одно отравляющее вещество, но пока результаты этого исследования не готовы. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

Сейчас экс-президент находится в грузинской тюрьме. Ранее о его возможном отравлении говорил другой адвокат – Валерий Глебахиани. Но сам Саакашвили призвал не спекулировать теме его возможного отравления.

По словам Хачапуридзе, Саакашвили находится в тяжелом состоянии. Ранее защитник заключенного сообщал, что врачи подозревают у экс-президента 34 разных заболевания, включая туберкулез и деменцию.

В сентябре сторонники Саакашвили сообщали, что за год заключения в тюрьме политик похудел на 30 килограммов. Они требовали перевести заключенного на лечение за границу, в иностранную клинику.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года после восьми лет жизни за рубежом. Его арестовали: заочно политика ранее уже приговорили по нескольким делам, в том числе по делу об организации убийства.

Теги: михаил саакашвили, отравление, мышьяк, адвокат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети