Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил начатую несколько часов назад голодовку в ответ на призыв членов Европарламента, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Шалву Хачапуридзе.

"Я пытался его переубедить, но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе. Следом европарламентарии прислали ему письмо и он поменял свою позицию", - приводит издание слова адвоката.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку из-за того, что ему отказали в дистанционном участии в судебном заседании по его собственному делу. Поехать в суд он не может, поскольку слишком слаб. Ранее адвокат политика заявил, что в организме его подзащитного обнаружили мышьяк. Также врачи подозревают у Саакашвили деменцию, туберкулез и еще три десятка заболеваний.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года после восьми лет жизни за рубежом. Его арестовали: заочно политика ранее уже приговорили по нескольким делам, в том числе по делу об организации убийства.