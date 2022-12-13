13 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В Челябинской области дети мобилизованных и добровольцев получат новогодние подарки

В Челябинской области более 200 тысяч детей получат новогодние подарки. на эти уели из областного бюджета было выделено свыше 93 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

Новогодние подарки получат дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящие на учете в органах социальной защиты, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях, дети, воспитывающиеся в семьях, которые в 2022 году получали государственную социальную помощь. Кроме того, в этом году новогодние подарки предусмотрены для детей, чьи родители погибли во время специальной военной операции, дети мобилизованных граждан, дети граждан, заключивших контракты для прохождения военной службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец".

Более 1 тыс. 150 подарков приготовили для детей, которые страдают аутизмом, целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом и муковисцидозом. Для них подготовлены настольные игры.

Теги: дети, подарки, мобилизованные,



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