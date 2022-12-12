Голкипер "Автомобилиста" второй раз в сезоне признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Игорь Бобков вновь признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей определила лауреатов 15-й недели турнира. Лучшим вратарем в третий раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Игорь Бобков. Голкипер "Автомобилиста" со своей командой одержал две победы в двух матчах недели.

В этих встречах по воротам Бобкова был нанесен 71 бросок (35,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,18%. Коэффициент надежности вратаря составил 1,01.

Напомним, недавно в КХЛ признали игрока "Автомобилиста" Ника Эберта лучшим защитником ноября.