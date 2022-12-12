12 Декабря 2022
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Фото: пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

Голкипер "Автомобилиста" второй раз в сезоне признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Голкипер екатеринбургского "Автомобилиста" Игорь Бобков вновь признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей определила лауреатов 15-й недели турнира. Лучшим вратарем в третий раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Игорь Бобков. Голкипер "Автомобилиста" со своей командой одержал две победы в двух матчах недели.

В этих встречах по воротам Бобкова был нанесен 71 бросок (35,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,18%. Коэффициент надежности вратаря составил 1,01.

Напомним, недавно в КХЛ признали игрока "Автомобилиста" Ника Эберта лучшим защитником ноября.

Теги: Бобков, голкипер, Автомобилист



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Ранее 18.10.2022 13:08 Мск Голкипер "Автомобилиста" признан КХЛ лучшим вратарем недели


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