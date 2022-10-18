Голкипер "Автомобилиста" признан КХЛ лучшим вратарем недели

Голкипер "Автомобилиста" Игорь Бобков признан Континентальной хоккейной лигой лучшим вратарем седьмой недели сезона-2022/23. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

На данном отрезке чемпионата вратарь вместе с командой одержал две победы в двух матчах. За это время по воротам Бобкова было нанесено 67 бросков (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,01%. Коэффициент надежности голкипера "Автомобилиста" (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,96.

Стоит отметить, что лучшим вратарем недели в КХЛ Игорь Бобков был признан второй раз за карьеру.

Напомним, недавно капитан "Автомобилиста" Сергей Широков провел свой 700-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Он стал 23-м игроком в истории лиги, кто достиг данной отметки.