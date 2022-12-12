Посол Келин: Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне

Бизнесмен Михаил Фридман не обращался в российское посольство после сообщений о его задержании. Лондон также не дал ответа на ноту диппредставительства. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью газете "Известия".

"Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД. В отличие от некоторых других случаев мы ответа так и не получили, из чего я делаю вывод, что это дело очень сомнительное. Возможно, что шум, который поднялся, оказался преувеличен", - сообщил Келин.

"Никаких обращений, а также ответов от британского ведомства мы не получали с тех пор", - отметил он.

Напомним, в начале декабря появились сообщения о том, что в Лондоне задержали российского бизнесмена Михаила Фридмана. Якобы причиной задержания стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций.

Совладелец российского Альфа-банка и ряда других активов Михаил Фридман попал под западные санкции весной. После начала военной спецоперации РФ на Украине бизнесмен живет в Лондоне. В интервью испанской газете El Pais Фридман жаловался, что все его счета заблокированы, и он вынужден обосновывать британским властям любые траты. Также он рассказывал, что не может позволить себе нанять уборщицу.