"Ну, флаг им в руки": глава Конституционного суда РФ высказался о сторонниках возвращения смертной казни

Условий для возобновления смертной казни в РФ нет, для этого нужно переписывать всю Конституцию, а выход нашей страны из Совета Европы и напряженное историческое время — не повод возвращать эту крайнюю меру, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на X Всероссийском съезде судей.

"Напомню, что это статья 20, она относится к главе второй [Конституции] – "Права и свободы гражданина". И дело в том, что Конституция так построена, что изменение этой статьи требует фактически принятия новой Конституции. Если готовы те, кто выступает за возвращение смертной казни… ну, что называется, флаг им в руки", - сказал Зорькин на съезде, в присутствии президента России Владимира Путина.

Председатель КС добавил, что это не его личное мнение, а "консолидированная позиция Конституционного суда по данному вопросу".