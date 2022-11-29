В Кремле "не было обсуждений" возвращения в России смертной казни

В Кремле высказались о возможном возвращении в России смертной казни.

"У нас не было обсуждений этого вопроса", - цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что сейчас нет законодательных условий для возвращения смертной казни, и что этот вопрос не стоит.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на X Всероссийском съезде судей заявил о том, что условий для возобновления смертной казни в РФ нет, для этого нужно переписывать всю Конституцию, а выход нашей страны из Совета Европы и напряженное историческое время – не повод возвращать эту крайнюю меру.