Белгородским полицейским поручили укомплектоваться автоматами и "тревожными мешками", - Baza

Руководство МВД по Белгородской области потребовало от всех сотрудников самостоятельно укомплектоваться "как можно скорее", причем причины данного решения не объясняются, пишет Baza.

В списке необходимого - подшлемники, берцы, зимние бушлаты с ватными штанами, "тревожные мешки", спальники, лопатка и тактическая аптечка — в нее, например, входят жгуты, бинты, противоожоговые средства и пластыри для проникающих травм груди.

В списке есть и автоматы Калашникова с бронежилетами, но их пообещали выдать.

Кроме того, полицейские должны приобрести запас продуктов на два дня.

На этой неделе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как на границе с Украиной возводится так называемая "засечная черта". Накануне он же заявил о создании этой преграды (по аналогии с оборонительной чертой Х — XVII века) из-за напряженной обстановки на границе с Украиной.