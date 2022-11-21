Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту

Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту из-за многочисленных обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, с апреля ведется активная работа в этом направлении.

Местные власти рассматривают разные варианты развития событий, связанных с СВО, добавил губернатор.

"Я не хочу драматизировать ситуацию, но мы рассматриваем несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический и средний. Надеюсь, пессимистический нам не понадобится", – сказал Гладков на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в Белгороде, находящемся недалеко от российско-украинской границы, создадут интерактивную карту бомбоубежищ. Также власти намерены проверить и оформить все объекты-укрытия, сделать вывески и систему указателей по всему городу.