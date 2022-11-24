Моор перечислил меры поддержки мобилизованным военным

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время оглашения послания депутатам заявил, что одной из приоритетных задач правительства региона является поддержка армии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Начинали мы с малого. Приобрели дополнительные комплекты обмундирования для наших именных подразделений, подразделений Росгвардии и Ишимского полка. А дальше скорректировали подход. Мы опросили участников боевых действий, составили стандарт оснащения одного бойца, стандарт общего имущества на подразделение, выделили средства из областного бюджета и начали работу по приобретению всего необходимого. Один из офицеров, участвующих в специальной военной операции рассказал, как их расположение подверглось ракетному удару. К счастью, все остались живы, но значительная часть имущества подразделения была утрачена. О чем говорит эта история? Во время боевых действий любое имущество является расходным материалом и все, что покупает область, собирают наши волонтеры, очень нужно нашим войскам", - сообщил Моор.

Он отметил, что купить большие партии гораздо сложнее, даже когда речь идет о таких мелочах, как тактические перчатки. Но властям региона удалось найти многое. В частности, для тюменских военнослужащих приобретены дополнительные средства защиты, личное вещевое, инженерное и бытовое имущество.

На прошлой неделе была получена большая партия тепловизоров, коллиматорных прицелов, которые сейчас передаются в подразделения. Удалось почти полностью закрыть потребность военных в этом оборудовании.

"Остальное будем искать, а как найдем - сразу доставим, даже в зону боевых действий. Как мы уже это делали раньше. Чтобы усилить подготовку военнослужащих, создан специальный инструкторский отдел на базе центра “Аванпост”. Привлечены люди с боевым опытом, специалисты по тактической медицине и стрельбе. Практически с первого дня объявления частичной мобилизации эти специалисты находятся в расположении ТВВИКУ и проводят занятия с бойцами. Наш долг - сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать Вооруженные Силы России и эту работу мы будем только усиливать", - заявил Моор, добавив, что уровень военной подготовки в стране должен быть таким, чтобы никому не пришло в голову "проверять нас на прочность".