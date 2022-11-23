23 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Джонсон: ФРГ до начала спецоперации рассчитывала на быстрое поражение Украины

Власти Германии до начала российской спецоперации считали лучшим вариантом быстрое поражение Украины, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что, если это случится, то станет катастрофой, и было бы лучше, если бы все поскорее закончилось, и [Киев сдался]", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Джонсон указал, что такой подход немецкие власти обосновывали "всевозможными вескими экономическими причинами", пишет Regnum.

В октябре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия никогда не угрожала ФРГ эскалацией кризиса на Украине.

"По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот, что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", - сказал политик.

Теги: джонсон, германия, украина



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