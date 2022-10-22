22 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Россия не угрожала Германии эскалацией на Украине, - Шольц

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине.

"По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот, что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", - заявил канцлер Германии Die Welt, политика цитирует РИА Новости.

Ранее Олаф Шольц предупредил о рисках введения предельных цен на газ и нефть. По его словам, политическое решение о "потолке цен" может обернуться дефицитом энергоносителей в Европе, так как производители топлива будут продавать его на более выгодных для себя условиях.

Теги: Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, кризис



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