Комитет заксобрания Прикамья поддержал назначение бывшего депутата Госдумы на пост краевого омбудсмена

22 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

Комитет заксобрания Прикамья поддержал назначение бывшего депутата Госдумы на пост краевого омбудсмена

Комитет заксобрания Пермского края по социальной политике поддержал кандидатуру бывшего депутата Госдумы РФ Игоря Сапко на назначение на пост краевого омбудсмена, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента, которое состоится 24 ноября.

Напомним, месяц назад уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена Пермского края. Во время встречи, которая состоялась в Москве, правозащитники обменялись мнениями по наиболее чувствительным аспектам обеспечения гарантий прав людей в регионе и наметили планы дальнейшей совместной работы.

После согласования кандидатуры в краевое заксобрание поступил проект постановления о назначении экс-депутата краевым омбудсменом.

Действующий уполномоченный по правам человека Павел Миков займет должность директора пермского краевого колледжа "Оникс".

Теги: Игорь Сапко, омбудсмен, заксобрание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2022 21:44 Мск Москалькова согласовала Сапко на пост омбудсмена Прикамья
Ранее 23.09.2022 14:42 Мск Бывший мэр Перми станет омбудсменом Прикамья


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети