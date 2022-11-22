Комитет заксобрания Прикамья поддержал назначение бывшего депутата Госдумы на пост краевого омбудсмена

Комитет заксобрания Пермского края по социальной политике поддержал кандидатуру бывшего депутата Госдумы РФ Игоря Сапко на назначение на пост краевого омбудсмена, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента, которое состоится 24 ноября.

Напомним, месяц назад уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена Пермского края. Во время встречи, которая состоялась в Москве, правозащитники обменялись мнениями по наиболее чувствительным аспектам обеспечения гарантий прав людей в регионе и наметили планы дальнейшей совместной работы.

После согласования кандидатуры в краевое заксобрание поступил проект постановления о назначении экс-депутата краевым омбудсменом.

Действующий уполномоченный по правам человека Павел Миков займет должность директора пермского краевого колледжа "Оникс".