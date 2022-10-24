Москалькова согласовала Сапко на пост омбудсмена Прикамья

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Игоря Сапко на должность омбудсмена Пермского края.

Во время встречи, которая состоялась в Москве, правозащитники обменялись мнениями по наиболее чувствительным аспектам обеспечения гарантий прав людей в регионе и наметили планы дальнейшей совместной работы. По итогам встречи Москалькова поддержала кандидатуру Игоря Сапко на должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Напомним, ранее действующий омбудсмен Павел Миков прокомментировал решение депутатов выдвинуть Сапко на пост омбудсмена. Он отметил, что оно означает, что губернатор и парламентарии готовы работать с Игорем Сапко. Миков также обратил внимание на публичное заявление Сапко в социальных сетях о планах по работе на должности уполномоченного.