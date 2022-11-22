Один из старожилов свердловского правительства сохранил свой пост

22 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Один из старожилов свердловского правительства сохранил свой пост

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Юрия Биктуганова на пост министра образования и молодежной политики региона.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Биктуганов приступает к работе с сегодняшнего дня, 22 ноября. После губернаторских выборов, которые прошли в сентябре, он находился в статусе исполняющего обязанности министра.

Юрий Биктуганов окончил Свердловский государственный педагогический институт. Кандидат педагогических наук, доцент. Работал директором средней школы, возглавлял управление образования на муниципальном уровне, а также занимал пост замглавы муниципалитета по социальной политике.

Биктуганов является одним из старожилов свердловского правительства: на работу туда он пришел в 2010 году. Министерство образования региона чиновник возглавляет с 2011 года.

Напомним, 18 октября Евгений Куйвашев подписал указы, которыми назначил ряд министров. Тогда никаких кадровых изменений не произошло.

В начале ноября свердловский губернатор назначил еще несколько министров в правительстве региона. На этот раз некоторые чиновники сменили посты.

Теги: Биктуганов, Куйвашев, министр, назначение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети