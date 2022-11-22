Один из старожилов свердловского правительства сохранил свой пост

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Юрия Биктуганова на пост министра образования и молодежной политики региона.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Биктуганов приступает к работе с сегодняшнего дня, 22 ноября. После губернаторских выборов, которые прошли в сентябре, он находился в статусе исполняющего обязанности министра.

Юрий Биктуганов окончил Свердловский государственный педагогический институт. Кандидат педагогических наук, доцент. Работал директором средней школы, возглавлял управление образования на муниципальном уровне, а также занимал пост замглавы муниципалитета по социальной политике.

Биктуганов является одним из старожилов свердловского правительства: на работу туда он пришел в 2010 году. Министерство образования региона чиновник возглавляет с 2011 года.

Напомним, 18 октября Евгений Куйвашев подписал указы, которыми назначил ряд министров. Тогда никаких кадровых изменений не произошло.

В начале ноября свердловский губернатор назначил еще несколько министров в правительстве региона. На этот раз некоторые чиновники сменили посты.