Куйвашев рухнул на 36 позиций в медиарейтинге российских губернаторов

Российская компания "Медиалогия" представила медиарейтинги губернаторов регионов РФ за октябрь 2022 года. Свердловский глава Евгений Куйвашев заметно ухудшил свои позиции.

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Согласно новому рейтингу (имеется в распоряжении Накануне.RU), среди губернаторов УрФО Куйвашев потерял сразу четыре позиции и опустился с первого на пятое, предпоследнее место. На первую строчку поднялся челябинский губернатор Алексей Текслер. А последнее, шестое место занимает глава Курганской области Вадим Шумков.

Если же заглянуть в общероссийский рейтинг, то в нем Куйвашев рухнул сразу на 36 (!) позиций. Входивший некогда в первую десятку свердловский губернатор сейчас располагается на 46-м месте. Первую строчку занимает мэр Москвы Сергей Собянин.

Добавим, рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 79 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Представленные компанией рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев занял последнее место по активности глав регионов в соцсетях. Также он является аутсайдером патриотического рейтинга губернаторов.