Куйвашев рухнул на 36 позиций в медиарейтинге российских губернаторов

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Куйвашев рухнул на 36 позиций в медиарейтинге российских губернаторов

Российская компания "Медиалогия" представила медиарейтинги губернаторов регионов РФ за октябрь 2022 года. Свердловский глава Евгений Куйвашев заметно ухудшил свои позиции.
Читайте также:

Согласно новому рейтингу (имеется в распоряжении Накануне.RU), среди губернаторов УрФО Куйвашев потерял сразу четыре позиции и опустился с первого на пятое, предпоследнее место. На первую строчку поднялся челябинский губернатор Алексей Текслер. А последнее, шестое место занимает глава Курганской области Вадим Шумков.

Если же заглянуть в общероссийский рейтинг, то в нем Куйвашев рухнул сразу на 36 (!) позиций. Входивший некогда в первую десятку свердловский губернатор сейчас располагается на 46-м месте. Первую строчку занимает мэр Москвы Сергей Собянин.

Добавим, рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 79 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Представленные компанией рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев занял последнее место по активности глав регионов в соцсетях. Также он является аутсайдером патриотического рейтинга губернаторов.

Теги: Куйвашев, губернаторы, позиции, медиарейтинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети