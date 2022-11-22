Глава Минприроды РФ посетит Нижний Тагил: программа визита

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов посетит Средний Урал с официальным визитом.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, 23 ноября Козлов, а также полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев совершат рабочую поездку в Нижний Тагил. В программе визита главы Минприроды – запуск в работу нового экологичного оборудования на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК.

Комбинат перевел конечное охлаждение коксового газа в закрытый цикл. Проект реализован в рамках программы "Чистый воздух" национального проекта "Экология".

Кроме этого, в ходе визита запланирована передача в эксплуатацию трамвайных вагонов, приобретенных для Нижнего Тагила в рамках все той же программы "Чистый воздух".

Напомним, на прошлой неделе Средний Урал посетил другой федеральный министр – глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.