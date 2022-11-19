Мурашко высоко оценил развитие медицинской промышленности Свердловской области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Екатеринбург. Он заявил, что в городе активно развивается медицинская промышленность.

"Мы совместно с регионом, с губернатором создаём лабораторию по контролю качества и регистрации медицинских изделий. Капитальные работы завершаются, федеральное правительство выделило дополнительные средства для приобретения лабораторного оборудования, которое будет проводить тестирование. Производители смогут на этапе разработки заключать договоры, проводить дорегистрационные процедуры, смотреть качество изделия, заложенное в дизайне, которое, конечно же, будет обеспечено потом и на производстве", - цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Мурашко посетил поликлинику №1 центральной городской больницы №20 Екатеринбурга. В медучреждении действует круглосуточный стационар на 307 коек, терапевтическая служба, где есть кардиологическое, терапевтическое, неврологическое отделения, а также хирургическая и акушерско-гинекологическая службы.

"Идёт модернизация первичного звена. Это не только капитальные ремонты, стройки, приобретение оборудования, автотранспорта. Это, в том числе, модернизация определённых процессов взаимодействия с пациентами, улучшение коммуникации, сокращение времени ожидания на всех этапах получения медицинской помощи и так далее. Визит в эту поликлинику – знакомство с фактической реализацией проекта в месте его реализации там, где взаимодействуют врачи и пациенты", - сказал министр.

На приобретение оборудования в поликлинику 2021-22 году направлено порядка 59 млн руб., 35 из них – по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Куплены два видеоэндоскопических комплекса, компьютерный томограф, два цифровых маммографа, оборудование для ПЦР-лаборатории и многое другое.