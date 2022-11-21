Суд конфисковал машину уральской автоледи за неоднократную пьяную езду

В уральском городе Сухой Лог суд оштрафовал автовладелицу за повторное управление в состоянии опьянения. Также была конфискована ее иномарка.

Все случилось поздно вечером 22 октября этого года: пьяная 46-летняя женщина управляла автомобилем Toyota Rav 4. На улице Фучика в Сухом Логу ее остановили инспекторы ДПС. Оказалось, что ранее автоледи уже привлекалась за пьяную езду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле 2020 года ей назначили административный штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. Однако никаких выводов женщина для себя не сделала и вновь села пьяной за руль.

На этот раз наказание серьезно ужесточили. Сухоложский городской суд назначил ей штраф в 210 тысяч рублей и лишил водительских прав на два с половиной года. Кроме этого, суд конфисковал и обратил в собственность государства принадлежащую нарушительнице "Тойоту".