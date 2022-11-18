СКР возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ российских военнослужащих

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Сегодня в различных telegram-каналах широкое распространение получило видео, на котором представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР.

По данному факту военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.