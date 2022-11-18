19 Ноября 2022
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Фото: nakanune.ru

МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных

МИД России призвал международные организации осудить расстрел военнослужащими Украины российских пленных. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых украинские военнослужащие безжалостно расстреливают безоружных российских военнопленных. Захарова отметила, что молчание Запада делает их соучастниками преступлений украинских военных.

"Этот шокирующий видеоряд является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов, грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г., и международных правозащитных норм, включая Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим. На регулярно распространяемых самими же боевиками ВСУ роликах были запечатлены совершенные ими убийства, пытки, издевательства, избиения и т.п. Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны "коллективного Запада", во всем активно поддерживающего Киев. Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты", - говорится в сообщении Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что речь идет не только о бойцах "Азова" и других радикальных организаций, но и о военнослужащих вооруженных сил Украины, выполняющих официальные приказы своих командиров.

"Их приверженность неонацистской идеологии и воплощение ее принципов на практике убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима. Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет", - заявила Захарова.

Теги: СКР, массовый расстрел, военнопленные, военнослужащие, уголовное дело, спецоперация



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