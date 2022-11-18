18 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югорске из-за пожара на котельной без тепла остались больше тысячи горожан

Сегодня в Югорске произошел пожар в здании котельной. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре, пожар был ликвидирован в 9.50.

Из-за пожара без отопления остались 64 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 1054 человека, в том числе 254 ребенка и три социально-значимых объекта.

Аварийно-восстановительными бригадами теплоснабжающих предприятий города проводятся работы по устранению нарушений в подаче теплоснабжения. Предварительно время восстановительных работ составит не менее пяти часов.

Пожар в котельной Югорска(2022)|Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

"В ГУ МЧС России по ХМАО-Югре развернут межведомственный оперативный штаб, с целью координации работ по ликвидации последствий происшествия и оказания помощи населению. В целях безопасности горожанам рекомендуется обесточить электробытовые приборы для исключения их поломки при возможных скачках напряжения в электросети", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в Югорске сегодня 15 градусов мороза.

Теги: отопление, пожар, котельная, Югорск



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Развитие сюжета:

Ранее 18.11.2022 13:15 Мск В Югорске два человека пострадали во время пожара на котельной


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