В Югорске из-за пожара на котельной без тепла остались больше тысячи горожан

Сегодня в Югорске произошел пожар в здании котельной. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре, пожар был ликвидирован в 9.50.

Из-за пожара без отопления остались 64 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 1054 человека, в том числе 254 ребенка и три социально-значимых объекта.

Аварийно-восстановительными бригадами теплоснабжающих предприятий города проводятся работы по устранению нарушений в подаче теплоснабжения. Предварительно время восстановительных работ составит не менее пяти часов.

"В ГУ МЧС России по ХМАО-Югре развернут межведомственный оперативный штаб, с целью координации работ по ликвидации последствий происшествия и оказания помощи населению. В целях безопасности горожанам рекомендуется обесточить электробытовые приборы для исключения их поломки при возможных скачках напряжения в электросети", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в Югорске сегодня 15 градусов мороза.