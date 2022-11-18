18 Ноября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Администрация Югорска

В Югорске два человека пострадали во время пожара на котельной

Во время пожара в котельной №17 по ул. Калинина, 26а в Югорске пострадали два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Югорска.

Оба пострадавших являются работниками котельной. С ожогами первой и второй степени они доставлены в Югорскую горбольницу.

Пожар произошел утром, в 8.58. В 9.50 возгорание уже было ликвидировано.

В настоящий момент работа котельной приостановлена. Подача горячего водоснабжения и теплоснабжения временно прекращена. Проводятся мероприятия по устранению последствий аварии. В котельной - шесть котлов, из них четыре котла по отоплению, два работают на подаче горячего водоснабжения, один из которых получил повреждения.

На обслуживании котельной находятся 32 дома: 19 – МКД, 13 – частных домов и девять учреждений, включая детский сад "Белоснежка" (дошкольные группы школы №2). Детей забрали домой родители. Отметим, что МЧС ранее сообщали, что в зону отключения попали 64 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 1054 человека, в том числе 254 ребенка и три социально-значимых объекта.

"Ремонтные службы "Югорскэнергогаза" продолжают восстановительные работы. Произведена установка универсального моторного подогревателя для обогрева помещений и просушки насосной группы. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения и установки новых манометров. Сейчас первоочередная задача запустить два котла по подаче тепла", - говорится в сообщении мэрии.

Теги: отопление, пожар, котельная, Югорск



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