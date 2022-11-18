Глава Югорска назвал причину пожара в котельной

Глава Югорска Алексей Харлов назвал утечку газа причиной пожара в котельной. Об этом говорится в telegram-канале администрации города, передает корреспондент Накануне.RU.

"При ремонте газового котла горячего водоснабжения произошла утечка газа и возгорание на самой котельной. Пострадало три человека. Двое из них находятся в больнице. Угрозы их жизни нет. На данный момент проводим восстановительные работы", — сообщил Харлов.

Пожар произошел утром, в 8.58. В 9.50 возгорание уже было ликвидировано.

В настоящий момент работа котельной приостановлена. Подача горячего водоснабжения и теплоснабжения временно прекращена. Проводятся мероприятия по устранению последствий аварии. В котельной - шесть котлов, из них четыре котла по отоплению, два работают на подаче горячего водоснабжения, один из которых получил повреждения.

На обслуживании котельной находятся 32 дома: 19 – МКД, 13 – частных домов и девять учреждений, включая детский сад "Белоснежка" (дошкольные группы школы №2). Детей забрали домой родители. Отметим, что МЧС ранее сообщали, что в зону отключения попали 64 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 1054 человека, в том числе 254 ребенка и три социально-значимых объекта.

Ремонтные службы "Югорскэнергогаза" продолжают восстановительные работы.